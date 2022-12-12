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Прилучный Сергей Григорьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.10.1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1779 ст.

Отец: Прилучный Григорий Петрович

Мать: Прилучная Дарья Алексеевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
29.10.1779 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Прилучный Евграф Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Прилучная Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Прилучный Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Хиония Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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