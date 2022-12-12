Прилучный Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1779 ст.
Крещение
29.10.1779 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1800
Сын: Прилучный Евграф Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Прилучная Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Прилучный Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Хиония Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно