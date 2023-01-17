Прилучный Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Место жительства
1763
Бракосочетание
07.01.1775 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
У Григория Петровича - это второй брак. Говорится, что Дарья Алексеевна проживала в той же волости
Рождение ребёнка
11.07.1777 ст.
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Прилучная Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
07.10.1779 ст.
Сын: Прилучный Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Прилучная Дарья Алексеевна
Место жительства
1811
Смерть
После 1811