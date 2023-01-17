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Прилучный Григорий Петрович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Прилучный Пётр Анисимович

Мать: Прилучная Пелагея Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.01.1775 ст.

Жена: Прилучная Дарья Алексеевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
У Григория Петровича - это второй брак. Говорится, что Дарья Алексеевна проживала в той же волости
Рождение ребёнка
11.07.1777 ст.

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Прилучная Дарья Алексеевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.10.1779 ст.

Сын: Прилучный Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Прилучная Дарья Алексеевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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