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Прилучный Пётр Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

18.06.1772 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Прилучный Анисим Федосеевич

Мать: не указана

Место жительства
04.06.1719 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1719

Жена: Прилучная Пелагея Ивановна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Прилучный Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1728

Сын: Прилучный Прокопий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Прилучный Григорий Петрович

Мать ребёнка: Прилучная Пелагея Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
18.06.1772 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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