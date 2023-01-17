Прилучный Пётр Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти18.06.1772 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Прилучный Анисим Федосеевич
Мать: не указана
Место жительства
04.06.1719 ст.
Бракосочетание
Около 1719
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1728
Сын: Прилучный Прокопий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Прилучный Григорий Петрович
Мать ребёнка: Прилучная Пелагея Ивановна
Место жительства
1763
Смерть
18.06.1772 ст.