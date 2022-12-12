Прилучный Павел Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1778
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Прилучный Пётр Анисимович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1740
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1740
Сын: Прилучный Леонтий Павлович
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Яковлевна
Место жительства
1763
Место жительства
1778
Смерть
После 1778