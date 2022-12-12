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Прилучный Павел Петрович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1778

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Прилучный Пётр Анисимович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1740

Жена: Прилучная Евдокия Яковлевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Прилучный Леонтий Павлович

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1778
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1778
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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