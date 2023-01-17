Прилучная Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

08.04.1772 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Прилучный Леонтий Павлович

Отец ребёнка: Прилучный Павел Петрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1740

Муж: Прилучный Павел Петрович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
08.04.1772 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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