Прилучная Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти08.04.1772 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Прилучный Леонтий Павлович
Отец ребёнка: Прилучный Павел Петрович
Бракосочетание
До 1740
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1763
Смерть
08.04.1772 ст.