Прилучный Прокопий Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1728
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1728
Отец: Прилучный Пётр Анисимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна
Бракосочетание
До 1745
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1746
Сын: Прилучный Андрей Прокопьевич
Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Устиния Прокопьевна
Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ксения Прокопьевна
Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Прилучный Пётр Прокопьевич
Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна
Смерть
До 1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область