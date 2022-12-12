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Прилучный Прокопий Петрович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1728

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1728

Отец: Прилучный Пётр Анисимович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1745

Жена: Прилучная Агафья Петровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Прилучный Андрей Прокопьевич

Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Устиния Прокопьевна

Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ксения Прокопьевна

Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Прилучный Пётр Прокопьевич

Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Прилучная Агафья Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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