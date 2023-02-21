Прилучная Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович
Бракосочетание
До 1745
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1746
Сын: Прилучный Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Устиния Прокопьевна
Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ксения Прокопьевна
Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Прилучный Пётр Прокопьевич
Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович
Место жительства
1763
Смерть
После 1763