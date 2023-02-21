Прилучная Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Агафья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1745

Муж: Прилучный Прокопий Петрович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Прилучный Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Устиния Прокопьевна

Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ксения Прокопьевна

Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Прилучный Пётр Прокопьевич

Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Прилучный Прокопий Петрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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