Прилучный Пётр Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Место жительства
1763
Бракосочетание
До 1794
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Никита Петрович Прилучный
Мать ребёнка: Прилучная Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ефимия Петровна
Мать ребёнка: Прилучная Матрёна Фёдоровна
Место жительства
1811
Смерть
После 1811