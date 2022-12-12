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Прилучный Пётр Прокопьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Прилучный Прокопий Петрович

Мать: Прилучная Агафья Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1794

Жена: Прилучная Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Никита Петрович Прилучный

Мать ребёнка: Прилучная Матрёна Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Прилучная Матрёна Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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