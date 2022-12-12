Прилучная Матрёна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1794
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Никита Петрович Прилучный
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ефимия Петровна
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Прокопьевич
Место жительства
1838
Смерть
После 1838