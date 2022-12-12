Прилучная Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Матрёна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1794

Муж: Прилучный Пётр Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Никита Петрович Прилучный

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Прокопьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ефимия Петровна

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Прокопьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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