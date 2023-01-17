Прилучный Андрей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Место жительства
1763
Бракосочетание
04.02.1775 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Акилина Дмитриевна той же волости
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1792
Дочь: Боровская ? Андреевна
Мать ребёнка: Прилучная Акилина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Прилучная Акилина Дмитриевна
Место жительства
1811
Смерть
После 1811