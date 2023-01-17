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Прилучный Андрей Прокопьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Прилучный Прокопий Петрович

Мать: Прилучная Агафья Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.02.1775 ст.

Жена: Прилучная Акилина Дмитриевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Акилина Дмитриевна той же волости
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1792

Дочь: Боровская ? Андреевна

Мать ребёнка: Прилучная Акилина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Прилучный Иван Андреевич

Мать ребёнка: Прилучная Акилина Дмитриевна

Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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