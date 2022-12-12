Прилучная (Горбунова) Акилина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Горбунова) Акилина Дмитриевна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Горбунов Дмитрий Яковлевич

Мать: Горбунова Ульяния Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.02.1775 ст.

Муж: Прилучный Андрей Прокопьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Акилина Дмитриевна той же волости
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1792

Дочь: Боровская ? Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Прилучный Иван Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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