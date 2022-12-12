Прилучная (Горбунова) Акилина Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Бракосочетание
04.02.1775 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Акилина Дмитриевна той же волости
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1792
Дочь: Боровская ? Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Прокопьевич
Смерть
Неизвестно