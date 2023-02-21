Боровская (Прилучная) ? Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровская (Прилучная) ? Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1775 и 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1792

Отец: Прилучный Андрей Прокопьевич

Мать: Прилучная Акилина Дмитриевна

Бракосочетание
До 1803

Муж: Боровский Родион Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Боровский Василий Родионович

Отец ребёнка: Боровский Родион Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Александра Родионовна

Отец ребёнка: Боровский Родион Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Ульяния Родионовна

Отец ребёнка: Боровский Родион Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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