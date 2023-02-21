Боровская (Прилучная) ? Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1775 и 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1792
Бракосочетание
До 1803
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Боровский Василий Родионович
Отец ребёнка: Боровский Родион Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Александра Родионовна
Отец ребёнка: Боровский Родион Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Ульяния Родионовна
Отец ребёнка: Боровский Родион Васильевич
Смерть
Неизвестно