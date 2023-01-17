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Боровский Родион Васильевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Боровский Василий Петрович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1795
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Боровский Василий Родионович

Мать ребёнка: Боровская ? Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1803

Жена: Боровская ? Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Александра Родионовна

Мать ребёнка: Боровская ? Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Ульяния Родионовна

Мать ребёнка: Боровская ? Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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