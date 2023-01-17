Боровский Родион Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Боровский Василий Петрович
Мать: не указана
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Боровский Василий Родионович
Мать ребёнка: Боровская ? Андреевна
Бракосочетание
До 1803
Жена: Боровская ? Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Александра Родионовна
Мать ребёнка: Боровская ? Андреевна
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Ульяния Родионовна
Мать ребёнка: Боровская ? Андреевна
Смерть
Неизвестно