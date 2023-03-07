Боровский Василий Родионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Боровский Родион Васильевич
Мать: Боровская ? Андреевна
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Боровская Мария Андреевна
Бракосочетание
До 1830
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Боровский Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Боровская Мария Андреевна
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Боровская Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно