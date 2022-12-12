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Боровская Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Боровский Василий Родионович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1830

Муж: Боровский Василий Родионович

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Боровский Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Боровский Василий Родионович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Боровский Василий Родионович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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