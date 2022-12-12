Боровская Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Боровский Василий Родионович
Бракосочетание
До 1830
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Боровский Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Боровский Василий Родионович
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Боровский Василий Родионович
Смерть
Неизвестно