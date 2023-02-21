Горбунова Ульяния Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1748
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Прилучная Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Горбунов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Яковлевич
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
02.05.1772 ст.
Сын: Горбунов Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Яковлевич
Смерть
Неизвестно