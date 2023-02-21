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Горбунова Ульяния Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1748

Муж: Горбунов Дмитрий Яковлевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Прилучная Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Горбунов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.05.1772 ст.

Сын: Горбунов Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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