Горбунов Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Дмитрий Яковлевич

Горбунов Дмитрий Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Горбунов Яков Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1748

Жена: Горбунова Ульяния Семёновна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Прилучная Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Горбунов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.05.1772 ст.

Сын: Горбунов Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close