Горбунов Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1731
Отец: Горбунов Яков Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Семёновна
Бракосочетание
Около 1748
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Прилучная Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Горбунов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Семёновна
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
02.05.1772 ст.
Сын: Горбунов Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Семёновна