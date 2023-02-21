Горбунов Яков Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1647
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1647
Отец: Горбунов Фёдор Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1679
Сын: Горбунов Полиевкт Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1686
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
04.06.1719 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Горбунов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно