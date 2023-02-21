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Горбунов Яков Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1647

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1647

Отец: Горбунов Фёдор Евсеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Горбунов Полиевкт Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Горбунов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
04.06.1719 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Горбунов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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