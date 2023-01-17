Горбунов Полиевкт Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: Горбунов Яков Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: Горбунова Наталья Полиевктовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
04.06.1719 ст.
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Горбунов Фёдор Полиевктович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно