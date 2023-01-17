Горбунов Полиевкт Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Полиевкт Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1649 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: Горбунов Яков Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Горбунова Наталья Полиевктовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
04.06.1719 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Горбунов Фёдор Полиевктович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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