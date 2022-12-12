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Горбунов Фёдор Полиевктович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Горбунов Полиевкт Яковлевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1752

Жена: Горбунова Акилина Софроновна

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Софроновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Софроновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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