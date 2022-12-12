Горбунов Фёдор Полиевктович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Горбунов Полиевкт Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1752
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Софроновна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Софроновна
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно