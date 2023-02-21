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Горбунова Акилина Софроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

08.02.1775 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1752

Муж: Горбунов Фёдор Полиевктович

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Полиевктович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Полиевктович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
08.02.1775 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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