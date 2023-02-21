Горбунова Акилина Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти08.02.1775 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1752
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Полиевктович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Полиевктович
Место жительства
1763
Смерть
08.02.1775 ст.