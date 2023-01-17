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Прилучный Анисим Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Прилучный Федосей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Прилучный Пётр Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Прилучный Пётр Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Прилучный Филипп Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Прилучный Семён Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
04.06.1719
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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