Прилучный Анисим Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Прилучный Федосей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Прилучный Пётр Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Прилучный Пётр Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Прилучный Филипп Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Прилучный Семён Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
04.06.1719
Смерть
Неизвестно