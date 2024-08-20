Прилучный Евграф Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Прилучный Сергей Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
1811
Бракосочетание
До 1829
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1829
Сын: Прилучный Иван Евграфович
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Прилучная) Матрёна Евграфовна
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Семёновна
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Прилучная) Анисия Евграфовна
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
07.09.1842 ст.
Дочь: (Прилучная) Евфросинья Евграфовна
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Семёновна
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно