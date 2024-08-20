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Прилучный Евграф Сергеевич

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Прилучный Сергей Григорьевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1829

Жена: Прилучная Евдокия Семёновна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Прилучный Иван Евграфович

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Прилучная) Матрёна Евграфовна

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Прилучная) Анисия Евграфовна

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.09.1842 ст.

Дочь: (Прилучная) Евфросинья Евграфовна

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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