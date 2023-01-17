Прилучный Иван Евграфович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти25.11.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна
Бракосочетание
До 1854
Жена: Прилучная Лукия Петровна
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Прилучный Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Прилучный Антоний Иванович
Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна
Рождение ребёнка
27.01.1867 ст.
Дочь: Лодыгина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Прилучный Авксентий Иванович
Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна
Смерть
25.11.1887 ст.
Похороны
27.11.1887 ст.