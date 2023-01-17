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Прилучный Иван Евграфович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

25.11.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Прилучный Евграф Сергеевич

Мать: Прилучная Евдокия Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Прилучный Павел Иванович

Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1854

Жена: Прилучная Лукия Петровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Прилучный Исаия Иванович

Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Прилучный Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Прилучный Антоний Иванович

Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.01.1867 ст.

Дочь: Лодыгина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Прилучный Авксентий Иванович

Мать ребёнка: Прилучная Лукия Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.11.1887 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
27.11.1887 ст.
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