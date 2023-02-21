Прилучная Евдокия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Прилучный Иван Евграфович
Отец ребёнка: Прилучный Евграф Сергеевич
Бракосочетание
До 1829
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрёна Евграфовна
Отец ребёнка: Прилучный Евграф Сергеевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно