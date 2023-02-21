Прилучная Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Евдокия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Прилучный Иван Евграфович

Отец ребёнка: Прилучный Евграф Сергеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1829

Муж: Прилучный Евграф Сергеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрёна Евграфовна

Отец ребёнка: Прилучный Евграф Сергеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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