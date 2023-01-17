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Прилучный Исаия Иванович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Прилучный Иван Евграфович

Мать: Прилучная Лукия Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
05.11.1884 ст.

Жена: Прилучная Мирония Александровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1886 ст.

Дочь: Клавдия Исаевна

Мать ребёнка: Прилучная Мирония Александровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.10.1887 ст.

Дочь: Анна Исаевна

Мать ребёнка: Прилучная Мирония Александровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.07.1890 ст.

Сын: Прилучный Иван Исаевич

Мать ребёнка: Прилучная Мирония Александровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.

Сын: Прилучный Кузьма Исаевич

Мать ребёнка: Прилучная Мирония Александровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.07.1898 ст.

Сын: Прилучный Михаил Исаевич

Мать ребёнка: Прилучная Мирония Александровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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