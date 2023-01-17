Прилучный Исаия Иванович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
05.11.1884 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1886 ст.
Дочь: Клавдия Исаевна
Мать ребёнка: Прилучная Мирония Александровна
Рождение ребёнка
22.10.1887 ст.
Дочь: Анна Исаевна
Мать ребёнка: Прилучная Мирония Александровна
Рождение ребёнка
30.07.1890 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Мирония Александровна
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Мирония Александровна
Рождение ребёнка
10.07.1898 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Мирония Александровна
Смерть
Неизвестно