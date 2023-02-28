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Прилучная Мирония Александровна

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Прилучный Александр Филиппович

Мать: Прилучная Мария Александровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
05.11.1884 ст.

Муж: Прилучный Исаия Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1886 ст.

Дочь: Клавдия Исаевна

Отец ребёнка: Прилучный Исаия Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.10.1887 ст.

Дочь: Анна Исаевна

Отец ребёнка: Прилучный Исаия Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.07.1890 ст.

Сын: Прилучный Иван Исаевич

Отец ребёнка: Прилучный Исаия Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.

Сын: Прилучный Кузьма Исаевич

Отец ребёнка: Прилучный Исаия Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.07.1898 ст.

Сын: Прилучный Михаил Исаевич

Отец ребёнка: Прилучный Исаия Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Около 1929
Место жительства
1942
Смерть
Неизвестно
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