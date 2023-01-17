Прилучная Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Прилучная Мирония Александровна
Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Прилучный Платон Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович
Бракосочетание
До 1871
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1872 ст.
Дочь: Прилучная Евфросиния Александровна
Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович
Рождение ребёнка
07.02.1874 ст.
Сын: Прилучный Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Прилучный Николай Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович
Рождение ребёнка
24.03.1881 ст.
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович
Рождение ребёнка
28.07.1883 ст.
Дочь: Серафима Александровна
Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович
Смерть
Неизвестно