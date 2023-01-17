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Прилучная Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Прилучная Мирония Александровна

Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Прилучный Платон Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1871

Муж: Прилучный Александр Филиппович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1872 ст.

Дочь: Прилучная Евфросиния Александровна

Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.02.1874 ст.

Сын: Прилучный Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Прилучный Николай Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.03.1881 ст.

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1883 ст.

Дочь: Серафима Александровна

Отец ребёнка: Прилучный Александр Филиппович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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