Прилучный Кузьма Исаевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1892 ст.
Крещение
17.09.1892 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1904
Рождение ребёнка
1926
Сын: Прилучный Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Прилучная Мария Никифоровна
Бракосочетание
До 1926
Рождение ребёнка
1928
Сын: Прилучный Евгений Кузьмич
Мать ребёнка: Прилучная Мария Никифоровна
Место жительства
1929
Место жительства
1942
Смерть
Неизвестно