Прилучный Кузьма Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучный Кузьма Исаевич

Прилучный Кузьма Исаевич

avatar

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.09.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1892 ст.

Отец: Прилучный Исаия Иванович

Мать: Прилучная Мирония Александровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
17.09.1892 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1904
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Прилучный Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1926

Жена: Прилучная Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Прилучный Евгений Кузьмич

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1929
Место жительства
1942
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close