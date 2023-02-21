Прилучная Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Прилучный Василий Кузьмович
Отец ребёнка: Прилучный Кузьма Исаевич
Бракосочетание
До 1926
Рождение ребёнка
1928
Сын: Прилучный Евгений Кузьмович
Отец ребёнка: Прилучный Кузьма Исаевич
Место жительства
Около 1929
Место жительства
1942
Место жительства
1960
Смерть
Неизвестно