Прилучная Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Прилучный Василий Кузьмович

Отец ребёнка: Прилучный Кузьма Исаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1926

Муж: Прилучный Кузьма Исаевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Прилучный Евгений Кузьмович

Отец ребёнка: Прилучный Кузьма Исаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Около 1929
Место жительства
1942
Место жительства
1960
Смерть
Неизвестно
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