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Прилучная Лукия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

19.03.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1854

Муж: Прилучный Иван Евграфович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Прилучный Павел Иванович

Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Прилучный Исаия Иванович

Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Прилучный Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Прилучный Антоний Иванович

Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.01.1867 ст.

Дочь: Лодыгина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Прилучный Авксентий Иванович

Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
19.03.1888 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
21.03.1888 ст.
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