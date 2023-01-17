Прилучная Лукия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти19.03.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1854
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Прилучный Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Прилучный Антоний Иванович
Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович
Рождение ребёнка
27.01.1867 ст.
Дочь: Лодыгина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Прилучный Авксентий Иванович
Отец ребёнка: Прилучный Иван Евграфович
Смерть
19.03.1888 ст.
Похороны
21.03.1888 ст.