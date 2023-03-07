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Прилучный Леонтий Иванович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Прилучный Иван Евграфович

Мать: Прилучная Лукия Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.11.1889 ст.

Жена: Прилучная Анфиса Фёдоровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.

Дочь: Прилучная Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.06.1891 ст.

Дочь: Прилучная Ольга Леонтьевна

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.

Дочь: Прилучная Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.08.1893 ст.

Дочь: Раиса Леонтьевна

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.11.1895 ст.

Сын: Прилучный Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.01.1898 ст.

Дочь: Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.

Сын: Прилучный Кирилл Леонтьевич

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.11.1904 ст.

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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