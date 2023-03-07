Прилучный Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
06.11.1889 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.
Дочь: Прилучная Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.06.1891 ст.
Дочь: Прилучная Ольга Леонтьевна
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.
Дочь: Прилучная Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.08.1893 ст.
Дочь: Раиса Леонтьевна
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.11.1895 ст.
Сын: Прилучный Пётр Леонтьевич
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.01.1898 ст.
Дочь: Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.
Сын: Прилучный Кирилл Леонтьевич
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.11.1904 ст.
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Фёдоровна
Смерть
Неизвестно