Прилучная (Шаманина) Анфиса Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Шаманин Фёдор Дмитриевич
Мать: Шаманина Анна Демидовна
Бракосочетание
06.11.1889 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
жених фигурирует как "бомбардир"
Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.
Дочь: Прилучная Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1891 ст.
Дочь: Прилучная Ольга Леонтьевна
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.
Дочь: Прилучная Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1893 ст.
Дочь: (Прилучная) Раиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1895 ст.
Сын: Прилучный Пётр Леонтьевич
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1898 ст.
Дочь: (Прилучная) Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.
Сын: Прилучный Кирилл Леонтьевич
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1904 ст.
Дочь: (Прилучная) Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Смерть
Неизвестно