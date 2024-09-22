Прилучная (Шаманина) Анфиса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Шаманина) Анфиса Фёдоровна

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Шаманин Фёдор Дмитриевич

Мать: Шаманина Анна Демидовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.11.1889 ст.

Муж: Прилучный Леонтий Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
жених фигурирует как "бомбардир"
Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.

Дочь: Прилучная Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.06.1891 ст.

Дочь: Прилучная Ольга Леонтьевна

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.

Дочь: Прилучная Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.08.1893 ст.

Дочь: (Прилучная) Раиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.11.1895 ст.

Сын: Прилучный Пётр Леонтьевич

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.01.1898 ст.

Дочь: (Прилучная) Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.

Сын: Прилучный Кирилл Леонтьевич

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.11.1904 ст.

Дочь: (Прилучная) Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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