Прилучный Кирилл Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1900 ст.
Крещение
17.01.1900 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1925
Рождение ребёнка
1925
Сын: Прилучный Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Прилучная Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: Прилучная Марфа Семёновна
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
Неизвестно