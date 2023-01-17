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Прилучный Кирилл Леонтьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

16.01.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1900 ст.

Отец: Прилучный Леонтий Иванович

Мать: Прилучная Анфиса Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
17.01.1900 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1925

Жена: Прилучная Марфа Семёновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Прилучный Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Прилучная Марфа Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: Прилучная Марфа Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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