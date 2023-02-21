Прилучная Марфа Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Прилучный Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Прилучный Кирилл Леонтьевич
Бракосочетание
До 1925
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Прилучный Кирилл Леонтьевич
Место жительства
Между 1940 и 1942
Место жительства
1951
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область