Прилучная Марфа Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Марфа Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Прилучный Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Прилучный Кирилл Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1925

Муж: Прилучный Кирилл Леонтьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Прилучный Кирилл Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1951
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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