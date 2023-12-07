Шаманина Анна Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Анна Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1866

Муж: Шаманин Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.12.1868 ст.

Дочь: Шаманина Лукия Фëдоровна

Отец ребёнка: Шаманин Фёдор Дмитриевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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