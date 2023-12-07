Шаманина Анна Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1866
Рождение ребёнка
13.12.1868 ст.
Дочь: Шаманина Лукия Фëдоровна
Отец ребёнка: Шаманин Фёдор Дмитриевич
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно