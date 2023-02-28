Прилучный Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
06.11.1877 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1878 ст.
Сын: Прилучный Киприан Павлович
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна
Рождение ребёнка
29.08.1879 ст.
Дочь: Прилучная Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна
Рождение ребёнка
18.05.1882 ст.
Дочь: Прилучная Александра Павловна
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна
Рождение ребёнка
05.07.1884 ст.
Дочь: Прилучная Анна Павловна
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна
Рождение ребёнка
05.02.1887 ст.
Сын: Прилучный Максим Павлович
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна
Рождение ребёнка
19.06.1889 ст.
Дочь: Прилучная Евфросиния Павловна
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна
Рождение ребёнка
22.05.1892 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна
Смерть
Неизвестно