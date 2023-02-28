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Прилучный Павел Иванович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Прилучный Иван Евграфович

Мать: Прилучная Лукия Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.11.1877 ст.

Жена: Прилучная Анфиса Хрисанфовна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1878 ст.

Сын: Прилучный Киприан Павлович

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1879 ст.

Дочь: Прилучная Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.05.1882 ст.

Дочь: Прилучная Александра Павловна

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.07.1884 ст.

Дочь: Прилучная Анна Павловна

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.1887 ст.

Сын: Прилучный Максим Павлович

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.06.1889 ст.

Дочь: Прилучная Евфросиния Павловна

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.05.1892 ст.

Сын: Прилучный Иван Павлович

Мать ребёнка: Прилучная Анфиса Хрисанфовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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