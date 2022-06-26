Прилучная (Горбунова) Анфиса Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Горбунова) Анфиса Хрисанфовна

Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Горбунов Хрисанф Филиппович

Мать: Горбунова Пелагея Афанасьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.11.1877 ст.

Муж: Прилучный Павел Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1878 ст.

Сын: Прилучный Киприан Павлович

Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1879 ст.

Дочь: Прилучная Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.05.1882 ст.

Дочь: Прилучная Александра Павловна

Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.07.1884 ст.

Дочь: Прилучная Анна Павловна

Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.1887 ст.

Сын: Прилучный Максим Павлович

Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.06.1889 ст.

Дочь: Прилучная Евфросинья Павловна

Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.05.1892 ст.

Сын: Прилучный Иван Павлович

Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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