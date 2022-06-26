Прилучная (Горбунова) Анфиса Хрисанфовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Место жительства
1857
Бракосочетание
06.11.1877 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1878 ст.
Сын: Прилучный Киприан Павлович
Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1879 ст.
Дочь: Прилучная Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1882 ст.
Дочь: Прилучная Александра Павловна
Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1884 ст.
Дочь: Прилучная Анна Павловна
Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1887 ст.
Сын: Прилучный Максим Павлович
Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1889 ст.
Дочь: Прилучная Евфросинья Павловна
Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1892 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Павел Иванович
Смерть
Неизвестно