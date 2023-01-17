Горбунова Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Наталья Хрисанфовна
Отец ребёнка: Горбунов Хрисанф
Бракосочетание
До 1856
Муж: Горбунов Хрисанф
Место жительства
1857
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно