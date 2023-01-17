Горбунова Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Пелагея Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Наталья Хрисанфовна

Отец ребёнка: Горбунов Хрисанф

Бракосочетание
До 1856

Муж: Горбунов Хрисанф

Место жительства
1857
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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