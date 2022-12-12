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Прилучный Иван Павлович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.05.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1892 ст.

Отец: Прилучный Павел Иванович

Мать: Прилучная Анфиса Хрисанфовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
23.05.1892 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1918

Сын: Прилучный Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.03.1920

Сын: Прилучный Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1925

Жена: Прилучная Феоктиста Матфеевна

Рождение ребёнка
14.02.1926

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Прилучная Феоктиста Матфеевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.05.1933

Дочь: Иза Ивановна

Мать ребёнка: Прилучная Феоктиста Матфеевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.04.1936

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Прилучная Феоктиста Матфеевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
После 1942

Жена: Титова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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