Прилучный Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения22.05.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1892 ст.
Крещение
23.05.1892 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1918
Сын: Прилучный Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1920
Сын: Прилучный Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1925
Рождение ребёнка
14.02.1926
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Прилучная Феоктиста Матфеевна
Рождение ребёнка
26.05.1933
Дочь: Иза Ивановна
Мать ребёнка: Прилучная Феоктиста Матфеевна
Рождение ребёнка
26.04.1936
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Прилучная Феоктиста Матфеевна
Место жительства
Между 1940 и 1942
Бракосочетание
После 1942
Жена: Титова Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно