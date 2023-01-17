Прилучная Феоктиста Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Феоктиста Матфеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1925

Муж: Прилучный Иван Павлович

Рождение ребёнка
14.02.1926

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Прилучный Иван Павлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.05.1933

Дочь: Иза Ивановна

Отец ребёнка: Прилучный Иван Павлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.04.1936

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Прилучный Иван Павлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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