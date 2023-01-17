Прилучная Феоктиста Матфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1925
Рождение ребёнка
14.02.1926
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Прилучный Иван Павлович
Рождение ребёнка
26.05.1933
Дочь: Иза Ивановна
Отец ребёнка: Прилучный Иван Павлович
Рождение ребёнка
26.04.1936
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Прилучный Иван Павлович
Место жительства
Между 1940 и 1942