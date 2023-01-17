Лодыгина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

11.06.1778 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1736

Муж: Лодыгин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
До 1736

Сын: Лодыгин Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Лодыгин Леонтий Михайлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Лодыгин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Лодыгин Леонтий Михайлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
11.06.1778 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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