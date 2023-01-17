Лодыгина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти11.06.1778 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1736
Рождение ребёнка
До 1736
Сын: Лодыгин Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Лодыгин Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Лодыгин Леонтий Михайлович
Место жительства
1763
Смерть
11.06.1778 ст.