Лодыгин Леонтий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Лодыгин Михаил Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1736
Сын: Лодыгин Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна
Бракосочетание
До 1736
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно