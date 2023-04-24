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Лодыгин Леонтий Михайлович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1667 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Лодыгин Михаил Захарович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1736

Сын: Лодыгин Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1736

Жена: Лодыгина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Лодыгин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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