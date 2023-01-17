Лодыгин Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: Лодыгин Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Лодыгина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Лодыгин Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
04.06.1719 ст.
Смерть
Неизвестно