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Лодыгин Михаил Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: Лодыгин Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Лодыгина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Лодыгин Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
04.06.1719 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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