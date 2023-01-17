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Чевский Виктор Викторович

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Место рождения

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

24.07.1870

Дата смерти

До 1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1870

Отец: Чевский Виктор Руфович

Мать: Чевская Евдокия Андреева

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.12.1895

Дочь: Лидия Викторовна

Мать ребёнка: Чевская Мария Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Чевская Мария Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1898

Сын: Чевский Константин Викторович

Мать ребёнка: Чевская Мария Александровна

Горелки, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевская Мария Александровна

Смерть
До 1916 ст.
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