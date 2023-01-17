Чевский Виктор Викторович
Место рождения
Дата рождения24.07.1870
Дата смертиДо 1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1870
Отец: Чевский Виктор Руфович
Мать: Чевская Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
26.12.1895
Дочь: Лидия Викторовна
Мать ребёнка: Чевская Мария Александровна
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Чевская Мария Александровна
Рождение ребёнка
21.05.1898
Сын: Чевский Константин Викторович
Мать ребёнка: Чевская Мария Александровна
Горелки, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1916 ст.