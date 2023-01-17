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Чевский Виктор Руфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1870

Сын: Чевский Виктор Викторович

Мать ребёнка: Чевская Евдокия Андреева

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.12.1871

Дочь: Александра Викторовна

Мать ребёнка: Чевская Евдокия Андреева

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1881

Дочь: Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Чевская Евдокия Андреева

Костомарово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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