Чевский Виктор Руфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1870
Сын: Чевский Виктор Викторович
Мать ребёнка: Чевская Евдокия Андреева
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.12.1871
Дочь: Александра Викторовна
Мать ребёнка: Чевская Евдокия Андреева
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1881
Дочь: Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Чевская Евдокия Андреева
Костомарово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно