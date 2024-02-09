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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Горелки Хрущевской вол. Тульского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4301.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Горелки Хрущевской вол. Тульского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4302.
План на участок земли в даче межевания второй части д. Алешня и второй части с. Горелки Хрущевской вол. Тульского у., отведенный крестьянину д. Горельские Выселки той же Показать все
План на участки земли № 2 и № 3 в даче межевания второй части д. Алешня и второй части с. Горелки Хрущевской вол. Тульского у., отведенные крестьянину д. Горельские Высел Показать все
Устав, отчеты о деятельности и посемейные списки трудовой сельскохозяйственной артели «Мечта» при д. Горелки, Хрущевской волости, Тульского уезда. 1921 г. // Гос. архив Т Показать все
Протокол общего собрания гр-н с. Горелки, Хрущевской волости, Тульского уезда о передаче здания для школы и переписка с Хрущевским волисполкомом о наделе гр-н землей и по Показать все
Дело о восстановлении хуторского участка гражданину Алексею Павловичу Большакову, деревни Горелки Хрущевской волости Тульского уезда. 1922 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Дело о восстановлении хуторского участка гражданину Большакову П. Е., деревни Горелки Хрущевской волости Тульского уезда. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-6 Показать все
Дело по заявлению крестьянина Тульской губ. Хрущевской вол., с. Горелки Григория Никитина Самошина о сдачи в арендное содержание городской земли для горшечного заведения. Показать все
Дело об отводе хуторского участка гр. с. Горелки, Хрущевской волости Тульско-Басовского района Большакову Петру Ефремовичу. 1922–1925 гг. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
14Горелки, с. вл.при рч. Грачевке.71649263269Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
87. Горелки, село бывшее владельческое, дворов 35, жителей 252, церковь православная, школа, лавка