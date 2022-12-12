Чевская (Пахомова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевская (Пахомова) Мария Александровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

22.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1872

Отец: Неизвестный отец

Мать: Елизавета Федоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1895

Дочь: Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Чевский Виктор Викторович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Чевский Виктор Викторович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1898

Сын: Чевский Константин Викторович

Отец ребёнка: Чевский Виктор Викторович

Горелки, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чевский Виктор Викторович

Смерть
Неизвестно
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