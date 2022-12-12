Чевская (Пахомова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения22.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1872
Отец: Неизвестный отец
Мать: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
26.12.1895
Дочь: Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Чевский Виктор Викторович
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Чевский Виктор Викторович
Рождение ребёнка
21.05.1898
Сын: Чевский Константин Викторович
Отец ребёнка: Чевский Виктор Викторович
Горелки, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно