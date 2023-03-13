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Сапожниковъ Петръ

Место рождения

села Дмитревского Дворянская Терешка

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Сапожниковъ Алексей

Мать: Сапожникова Прасковья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Дарья Дмитрева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Сапожникова) Марья

Мать ребёнка: Сапожникова Дарья Дмитрева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Сапожниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Сапожникова Дарья Дмитрева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Бердникова (Сапожникова) Настасья

Мать ребёнка: Сапожникова Устинья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Сапожниковъ Сергей

Мать ребёнка: Сапожникова Устинья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Елистратова (Сапожникова) Аксинья

Мать ребёнка: Сапожникова Устинья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Сапожникова) Катерина

Мать ребёнка: Сапожникова Устинья Иванова

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