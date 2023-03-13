Сапожниковъ Петръ
Место рождениясела Дмитревского Дворянская Терешка
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Сапожниковъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Сапожникова) Марья
Мать ребёнка: Сапожникова Дарья Дмитрева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сапожниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Сапожникова Дарья Дмитрева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Бердникова (Сапожникова) Настасья
Мать ребёнка: Сапожникова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Сапожниковъ Сергей
Мать ребёнка: Сапожникова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Елистратова (Сапожникова) Аксинья
Мать ребёнка: Сапожникова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Сапожникова) Катерина
Мать ребёнка: Сапожникова Устинья Иванова