Сапожникова Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Сапожниковъ Артемий

Отец ребёнка: Сапожниковъ Алексей

села Дмитревского Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сапожниковъ Петръ

Отец ребёнка: Сапожниковъ Алексей

села Дмитревского Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожниковъ Алексей

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