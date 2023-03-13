Сапожникова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Сапожниковъ Артемий
Отец ребёнка: Сапожниковъ Алексей
села Дмитревского Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сапожниковъ Петръ
Отец ребёнка: Сапожниковъ Алексей
села Дмитревского Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапожниковъ Алексей